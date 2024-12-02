Ферстаппен: Я потерял все уважение к Расселлу

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что он полностью разочаровался в Джордже Расселе из Мерседеса.

Слова четырехкратного чемпиона мира приводит Motorsport.

Нидерландец сказал, что потерял все уважение к британцу после того, как тот выпрашивал у судей штраф для него после квалификации Гран-при Катара.

"Я не мог поверить, что получил штраф. Но в каком-то смысле я уже ничему не удивляюсь в мире, в котором живу. Я не в восторге от этого, но в тот или иной момент нужно просто перевернуть страницу. На самом деле, я просто пытался быть вежливым, так что, возможно, мне не стоило быть таким. Я не хотел никого подставлять, кто готовился к быстрому кругу. И, делая это, будучи вежливым, ты, по сути, получаешь штраф. И это то, что я пытался объяснить. Но мне казалось, что я говорю со стеной", – сказал Макс.

Ферстаппен рассказал, как он разочаровался в Расселле во время разговора с судьями.

"Когда сидел в комнате стюардов, я был очень удивлен тем, что происходило. Честно говоря, я был очень разочарован, потому что думаю, что все мы здесь очень уважаем друг друга. За свою жизнь и за свою карьеру я был в этой комнате много раз с людьми, с которыми я участвовал в гонке. И я никогда не видел, чтобы кто-то так сильно пытался подставить кого-то. Я потерял всякое уважение к нему".

Напомним, что судьи наказали Ферстаппена потерей поула. Но это все равно не помешало пилоту Ред Булл выиграть Гран-при Катара.

Джордж Расселл, стартовавший с первой позиции, финишировал четвертым.