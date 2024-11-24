Ферстаппен стал 4-кратным чемпионом Формулы-1

Нидерландский гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024.

Нидерландец финишировал пятым на Гран-при Лас-Вегаса, впереди своего конкурента Ландо Норриса из Макларена, что позволило ему набрать достаточное количество очков для гарантированного титула этого сезона.

Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории Ф-1, который завоевал 4 титула подряд (Хуана-Мануэля Фанхио, Михеля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Льюиса Гамильтон). 26 лет у немецкого гонщика против 27 у Ферстаппен.

Кроме того, нидерландский пилот сравнялся по количеству титулов с Аленом Простом и выше упомянутым Себастьяном Феттелм.

Сейчас больше нидерландца выигранных сезонов Формулы-1 имеют только Хуан-Мануэль Фанхио (5), Льюис Гамильтон (7) и Михаэль Шумахер (7).

Также Макс Ферстаппен может стать первым с 1983 года пилотом после Нельсона Пике, который выигрывает чемпионство в команде, не занимающей первое или второе место в Кубке конструкторов (сейчас Ред Булл находится на третьей строчке, уступая за два этапа до конца Макларен и Феррари).