Магучих начала новый сезон с победы на турнире в Италии

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих открыла соревновательный сезон 2025 года на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине.

Украинка с первой попытки взяла 1,94 м и стала чемпионкой соревнований. В дальнейшем она пыталась взять высоту 1,98 м, однако все три попытки были неудачными.

Отметим, что последний раз Магучих соревновалась на турнире в Удине в 2021 году, тогда она также взяла золото покорив высоту в 2 метра.

Результаты прыжков в высоту на Udin Jump Development

Ярослава Магучих (Украина) - 1,94 м Лилиана Батори (Венгрия) - 1,91 м Идеа Пьерони (Италия) - 1,88 м

Напомним, прошлый год стал самым успешным для звезды Украины в легкой атлетике. Она стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, побила мировой рекорд, державшийся с 1987 года и в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

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Недавно Ярославу еще и признали лучшей легкоатлеткой года в Европе и мире.