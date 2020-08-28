Ліщинська: Грати за такими правилами відмовляюся

Срібну призерку Олімпіади-2008 з бігу на 1500 метрів, легкоатлетку Ірину Ліщинську не допустили на вибори президента Федерації легкої атлетики України. Донецька обласна федерація останньої миті вирішила висунути іншого кандидата.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Найперше розглядала саме Донецьку область. Я народилася в Макіївці. Як спортсменка 21 рік відстоювала честь цього регіону, здобувала для нього перемоги.

Після відмови Донецької звернулася до Чернігівської федерації легкої атлетики. Така можливість була, і я спробувала нею скористатися. Але там, на жаль, виникли перешкоди і був залучений адміністративний ресурс. Грати за такими правилами відмовляюся. Виборчий процес має бути чесним і прозорим", - розповіла Ліщинська.