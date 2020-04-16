 Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує тренера | RunNews | Champion.com.ua
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Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує тренера

Сьогодні 21:16 272 0
Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує тренера

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова показала тренувальний процес на карантині.

Замість штанги спортсменка використовує свого тренера.

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"Щоденник тренувань на карантині: замість штанги - силові вправи з живою вагою", - написала Рижикова.

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