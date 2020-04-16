Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує тренера

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ганна Рижикова показала тренувальний процес на карантині.
Замість штанги спортсменка використовує свого тренера.
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"Щоденник тренувань на карантині: замість штанги - силові вправи з живою вагою", - написала Рижикова.
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Щоденник тренувань на карантинi: замiсть штанги🏋️♂️-силовi вправи з живою вагою🦸🏼♂️ _____________________________________________ #squads #legworkout #legday #jump #hurdles #athlete #portugal #noexcuses #staysafe #doyourbest #gymsession #exercise #workout #nonstop #nike #niketraining #funtimes