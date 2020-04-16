Джерело - Чемпіон.

Львів’янка Роксана Бондаренко почала бігати просто, аби зміцнити здоров’я і підтримувати фізичну форму. А тепер планує здолати ТОП-6 світових марафонів. Адже біг став для неї способом життя.

Роксана — багаторазова переможниця півмарафонів, має перший розряд на марафонській дистанції, кандидат в майстри спорту з тенісу, членкиня ФЛА (Федерації Легкої Атлетики), координатор відкритого забігу Lviv RunDay та амбасадор благодійного забігу PowerWoman.run, бренду Nutrixxion та бренду Compressport.

Раніше вона професійно займалася тенісом. Але проблеми з меніском змусили покинути цей спорт. Лікарі сказали, що можна бігом зміцнити собі коліна, тож вона почала час від часу здійснювати такі пробіжки.

Єва, Ніколь, Емма та Мішель – донечки Роксани. Вони – її надійна підтримка і команда напарників під час тренувань.

Першими офіційними змагання з бігу у жінки стала Львівська десятка. Тоді Роксолана пробігла 10 кілометрів найшвидше у своїй віковій категорії. Ця перемога стала потужним поштовхом. Поступово наша героїня почала бігати півмарафони.

Доньки її не лише підтримують, а й вже самі брали участь у змаганнях.

Наразі львів'янка вирішила здолати топові марафони планети. Усього їх шість – у Бостоні, Лондоні, Берліні, Чикаго, Нью-Йорку і Токіо.

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