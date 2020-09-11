 Віталій Кличко: «Я дивом вижив» | PM Champions | Champion.com.ua
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Віталій Кличко: «Я дивом вижив»

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Віталій Кличко: «Я дивом вижив»

Віталій Кличко став легендою світового боксу, а після завершення спортивної кар’єри українця обрали мером Києва.

Матеріалом Максима Розенка про Віталія Кличко Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. 

Нагадаємо, спецпроєкт стартував текстом Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв.

Продовжився історією про найкращого українського футбольного тренера - Як Лобановський закохав в себе фанів Шахтаря

найкращого хокеїста в історії України: Дмитро Христич: Гретцкі запросив нас до себе у гості,

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найкращого футболіста в історії незалежної України Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу.

Автору цих рядків пощастило працювати на 10 чемпіонських боях Віталія Кличка. Багато разів робив з Віталієм ексклюзивні інтерв’ю. В цьому матеріалі приводжу квінтесенцію відповідей легенди світового боксу.

Казка дітям

За час каденції Віталія Кличко на посту мера Києва в столиці України відбулася двозначна кількість міжнародних спортивних подій - від фіналу Ліги чемпіонів-2018 з футболу до конвенції WBC c приїздом Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Оскара де ла Хойя і інших зірок світового боксу. З минулого року в "Гідропарк Арена" проходить представницький міжнародний турнір з міні-футболу Klitschko Cup. Тож, не зважаючи, що свій останній бій Віталій провів в вересні 2012 року, спорт не пішов з його життя.

"Якось читав своїм дітям казку про Гуллівера, - пригадував історію в розмові з автором цих рядків Віталій Кличко, - Пам'ятаєте момент, коли він прийшов до тями на березі після шторму і зрозумів, що зв'язаний по руках і ногах? Ниточки маленькі, тоненькі, але їх так багато, що Гуллівер не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Читав цю казку дітям, і приходило ясне розуміння: в моєму житті все відбувається точно так само, як у Гуллівера. Взяти обрізати всі ниточки, розвернутися на 180 градусів і сказати собі: "З сьогоднішнього дня починаю нове життя з нуля, а все що було - в минулому!" - не можу. Тепер знаю точно: можу змінити боксерський ринг на політичний, освоїти нову для себе сферу діяльності. Але піти зі спорту не зможу ніколи! Зараз моє завдання створювати сучасну інфраструктуру в місті, яка дозволить проводити в тому числі і масштабні спортивні турніри".

Володимир Кличко зізнавався, що був спокійною дитиною. На відміну від свого брата.

"Я був дуже спритним і нерідко через це страждав, - зізнавався Віталій. -  У дитинстві у мене був іграшковий ведмедик, який гарчав і "пив" з бочки мед. Одного разу я проковтнув ключик, яким його заводили. Потім з'ясувалося, що він потрапив в легке, і я буквально дивом вижив".

Як Кличка примушували носити воду

Батько Віталія Володимир Кличко-старший був військовим. І це наклало відбиток на виховання майбутньої зірки світового боксу. 

"Батько почав брати мене на полігон в 13 років, - пригадував Віталій Кличко. - Це було вже в Чехословаччині. Я навчився стріляти і з автомата, і з пістолета. Батьківське виховання потім дуже допомогло. У тій же армії. Пам'ятаю, тільки видали форму, як один "дід" командирським тоном наказав мені носити воду. Габаритами "дід" був в два рази менше, ніж я. Я відповів, що буду виконувати тільки накази старших за званням, а він такий же, як і я, - рядовий. Відповідь "старому" не сподобався, але поодинці зв'язуватися зі мною він не став. Побіг до своїх за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але черговий по частині розвів нас в різні боки. Напруга спала тільки на наступний день, коли вранці на побудові оголосили, що серед новачків є чемпіон країни Віталій Кличко. Після неї "дід" до мене сам підійшов і примирливим тоном протягнув: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?".

Ще до армії Віталій працював в Києві екскурсоводом.

"У Києві в бюро молодіжного туризму "Супутник" проходив виробничу практику, - підтверджував Віталій. - Іноді про цю професію згадую - пам'ятаю, як проводив у Києві екскурсію для Майка Тайсона. Спочатку здивувався, коли перед входом в Лавру Тайсон зняв кросівки і зайшов в храм босоніж. Потім згадав, що Майк - мусульманин, а у них прийнято в храм заходити роззутими".

Під час професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виграв 45 боїв, з них 41 - нокаутом. Якось запитав його, чи не було шкода своїх суперників?

"У боксі є правила, яких потрібно дотримуватися, у них немає нічого про жалість до опонентів, - парував Віталій. - Коли боксував, думав не про жалість, а про точність удару. Суперник завжди розуміє, на що він йде. Так не тільки в боксі. Мені подобається приказка: бокс - один з найжорстокіших видів спорту, який найбільше схожий на життя".

Максим Розенко з Віталієм Кличком

На концертах AC/DC

За час своєї професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виходив в ринг під різні композиції, з яких варто виділити три основні: Ріхарда Вагнера "Так говорив Заратустра", Тіни Тернер "Simply The Best" і Eagles "Hotel California". З осені 2008 року до завершення своєї активної спортивної кар'єри під час виходу в ринг звучав AC/DC "Hells Bells". Вибір цієї композиції не випадковий - Віталію подобалася творчість австралійської рок-групи, більш того, він був на 20 концертах AC/DC.

Матеріалом Максима Розенка про Віталія Кличко Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. 

Максим Розенко, Чемпіон

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