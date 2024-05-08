178 км: відбудеться 5 етап велобагатоденки Джиро д'Італія

Джерело - Чемпіон.
У середу, 8 травня, пройде п'ятий етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024, спортсмени подолають 178 км.
Початок – о 14:00 за київським часом.
Гонщики проїдуть спринтерський маршрут із двома категорійними підйомами. Він пролягатиме від Генуї до Лукки.
Нагадаємо, італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).
Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.
Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Тадей впевнено виграв другий етап.
Загальний залік (після 4-го етапу)
- Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 15.19,05
- Герейнт Томас (Великобританія, INEOS Grenadiers) – 0,46
- Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47
- Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55
- Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56
- Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07
- Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11
- Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13
- Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
- Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час
Нагадаємо, в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.