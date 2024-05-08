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178 км: відбудеться 5 етап велобагатоденки Джиро д'Італія

Сьогодні 08:44 110 0
178 км: відбудеться 5 етап велобагатоденки Джиро д'Італія
#Джиро д'Італія, #Тадей Погачар, #Герейнт Томас, #Хонатан Нарваєс, #Джонатан Мілан, #Ярослав Попович

Джерело - Чемпіон.

У середу, 8 травня, пройде п'ятий етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024, спортсмени подолають 178 км.

Початок – о 14:00 за київським часом.

Гонщики проїдуть спринтерський маршрут із двома категорійними підйомами. Він пролягатиме від Генуї до Лукки.

Нагадаємо, італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Тадей впевнено виграв другий етап.

Загальний залік (після 4-го етапу)

  1. Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 15.19,05
  2. Герейнт Томас (Великобританія, INEOS Grenadiers) – 0,46
  3. Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47
  4. Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55
  5. Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56
  6. Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07
  7. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11
  8. Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13
  9. Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
  10. Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час

Нагадаємо, в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers. 

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