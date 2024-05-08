178 км: відбудеться 5 етап велобагатоденки Джиро д'Італія

Джерело - Чемпіон.

У середу, 8 травня, пройде п'ятий етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024, спортсмени подолають 178 км.

Початок – о 14:00 за київським часом.

Гонщики проїдуть спринтерський маршрут із двома категорійними підйомами. Він пролягатиме від Генуї до Лукки.

Нагадаємо, італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Тадей впевнено виграв другий етап.

Загальний залік (після 4-го етапу)

Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 15.19,05 Герейнт Томас (Великобританія, INEOS Grenadiers) – 0,46 Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47 Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55 Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56 Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07 Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11 Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13 Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26 Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час

Нагадаємо, в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.