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Monte зіграють проти найкращої команди світу на першому етапі плей-оф турніру в Мальті

Сьогодні 10:03 64 0
Monte зіграють проти найкращої команди світу на першому етапі плей-оф турніру в Мальті
Фото: ESL
#Монте, #Woro2K, #DemQQ, #kRasSnaL, #Gizmy, #ryu, #lmbt

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte зіграє проти топ-1 організації світу Faze на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який проходить у Мальті.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Зазначимо, що у складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

  • Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
  • Сергій DemQQ Демченко (Україна)
  • Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
  • Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
  • Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
  • Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Матч пройде у форматі Во3. Переможець зустрічі вийде на іншу українську команду Natus Vincere (2).

ESL Pro League Season 19 з CS2
Плей-оф, Перший етап
Призовий фонд — 750 000$
7 травня

Faze (Європа) — Monte (Україна)

Нагадаємо, на груповому етапі Monte святкували перемогу над російською FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли росіян, і у фіналі здолали бразильську FURIA.

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