Monte зіграють проти найкращої команди світу на першому етапі плей-оф турніру в Мальті

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte зіграє проти топ-1 організації світу Faze на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який проходить у Мальті.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Зазначимо, що у складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)

Сергій DemQQ Демченко (Україна)

Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)

Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)

Гітіс ryu Глушаускас (Литва)

Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Матч пройде у форматі Во3. Переможець зустрічі вийде на іншу українську команду Natus Vincere (2).

ESL Pro League Season 19 з CS2

Плей-оф, Перший етап

Призовий фонд — 750 000$

7 травня

Faze (Європа) — Monte (Україна)

Нагадаємо, на груповому етапі Monte святкували перемогу над російською FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли росіян, і у фіналі здолали бразильську FURIA.