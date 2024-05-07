Monte зіграють проти найкращої команди світу на першому етапі плей-оф турніру в Мальті

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Monte зіграє проти топ-1 організації світу Faze на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який проходить у Мальті.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.
Зазначимо, що у складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:
- Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
- Сергій DemQQ Демченко (Україна)
- Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
- Джек Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
- Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
- Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)
Матч пройде у форматі Во3. Переможець зустрічі вийде на іншу українську команду Natus Vincere (2).
Faze (Європа) — Monte (Україна)
Нагадаємо, на груповому етапі Monte святкували перемогу над російською FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли росіян, і у фіналі здолали бразильську FURIA.