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NAVI програли фінал верхньої сітки ESL Pro League Season 19, але вийшли до 1/8 плей-оф

Сьогодні 00:06 136 0
NAVI програли фінал верхньої сітки ESL Pro League Season 19, але вийшли до 1/8 плей-оф
#Navi, #ESL Pro League Season 19, #Complexity

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з Counter-Strike 2 програв американській Complexity в фіналі верхньої сітки турніру ESL Pro League Season 19.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь колективу зі США.

"Народжені перемагати" виграли всі пістолетні раунди, а потім програли сім раундів поспіль.

NAVI продовжать виступи на турнірі з 1/8 плей-оф, а Complexity — з 1/4.

Зазначимо, що за Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Нагадаємо, NAVI здобули вольову перемогу над німцями з BIG та вийшли до плей-оф. Напередодні українці впевнено перемогли австралійську FlyQuest у першому матчі. 

Раніше інша українська команда Monte обіграла FURIA й також вийшла до плей-оф.

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