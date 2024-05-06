NAVI програли фінал верхньої сітки ESL Pro League Season 19, але вийшли до 1/8 плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з Counter-Strike 2 програв американській Complexity в фіналі верхньої сітки турніру ESL Pro League Season 19.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь колективу зі США.

"Народжені перемагати" виграли всі пістолетні раунди, а потім програли сім раундів поспіль.

NAVI продовжать виступи на турнірі з 1/8 плей-оф, а Complexity — з 1/4.

Зазначимо, що за Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Нагадаємо, NAVI здобули вольову перемогу над німцями з BIG та вийшли до плей-оф. Напередодні українці впевнено перемогли австралійську FlyQuest у першому матчі.

Раніше інша українська команда Monte обіграла FURIA й також вийшла до плей-оф.

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