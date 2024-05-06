NAVI програли фінал верхньої сітки ESL Pro League Season 19, але вийшли до 1/8 плей-оф

Джерело - Чемпіон.
Склад української команди Natus Vincere з Counter-Strike 2 програв американській Complexity в фіналі верхньої сітки турніру ESL Pro League Season 19.
Зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь колективу зі США.
"Народжені перемагати" виграли всі пістолетні раунди, а потім програли сім раундів поспіль.
NAVI продовжать виступи на турнірі з 1/8 плей-оф, а Complexity — з 1/4.
Зазначимо, що за Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Нагадаємо, NAVI здобули вольову перемогу над німцями з BIG та вийшли до плей-оф. Напередодні українці впевнено перемогли австралійську FlyQuest у першому матчі.
Раніше інша українська команда Monte обіграла FURIA й також вийшла до плей-оф.
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