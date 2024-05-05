Джерело - Чемпіон.

Російських борців греко-римського стилю, лідерів збірної РФ Сєргея Степанова та Сєргея Кутузова не допустили до завершального відбору на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Про це повідомив президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі у коментарі пропагандистському виданню "Р-Спорт".

"Ми зараз боремося за вагову категорію до 77 кг. Тому що у нас немає жодних роз'яснень, чому два наших лідери у цій вазі, Сергій Степанов та Сергій Кутузов, на жаль, не мають поки що можливості виїжджати на міжнародні змагання. Проте ми повинні завоювати всі чотири путівки на Олімпійські ігри в Парижі", – заявив спортивний функціонер.

У вагових категоріях до 60, 67, 77 та 97 кг у греко-римській боротьбі путівки на Ігри можна буде виграти на завершальному кваліфікаційному турнірі, який відбудеться 9-12 травня в турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, Маміашвілі повідомляв, що олімпійського чемпіона країни-терористки Мусу Євлоєва з Інгушетії не допускають до участі у відбірковому турнірі Олімпіади-2024 "через плакат проти нацизму".

Раніше МОК також не допустив капітана збірної РФ й олімпійського чемпіона Абдулрашіда Садулаєва, який підтримує Владіміра Путіна, до відбору на ОІ-2024.

Ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024.