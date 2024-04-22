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Казбекова завоювала бронзу на молодіжному етапі Кубку Європи зі скелелазіння

Сьогодні 11:10 62 0
Казбекова завоювала бронзу на молодіжному етапі Кубку Європи зі скелелазіння
#Рафаель Казбекова

Джерело - НОК України.

Українка Рафаель Казбекова посіла третю сходинку на етапі молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння (боулдеринг), який на вихідних завершився в португальському Сорі.

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

У віковій категорії В (U-16) вона успішно подолала кваліфікацію та вийшла до фіналу з першої позиції.

У підсумку українка стала бронзовою призеркою, пропустивши вперед лише представниць Австрії та Франції.

Нагадаємо, що на початку квітня Рафаель уже перемагала своїх однолітків на молодіжному етапі КЄ в Італії. 

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.

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