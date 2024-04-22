Казбекова завоювала бронзу на молодіжному етапі Кубку Європи зі скелелазіння

Джерело - НОК України.
Українка Рафаель Казбекова посіла третю сходинку на етапі молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння (боулдеринг), який на вихідних завершився в португальському Сорі.
Про це інформує Національний олімпійський комітет України.
У віковій категорії В (U-16) вона успішно подолала кваліфікацію та вийшла до фіналу з першої позиції.
У підсумку українка стала бронзовою призеркою, пропустивши вперед лише представниць Австрії та Франції.
Нагадаємо, що на початку квітня Рафаель уже перемагала своїх однолітків на молодіжному етапі КЄ в Італії.
Раніше ми повідомляли, що Україна здобула чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.