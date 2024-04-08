Казбекова виграла золото молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння

Джерело - Чемпіон.

Українська скелелазка Рафаель Казбекова здобула золото на етапі Кубку Європи-2024 серед молоді зі скелелазіння, який проходив у Італії.

Виграти нагороду найвищої проби вона зуміла у дисципліні "болдеринг".

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Рафаель, яка виступала у віковій групі B (14-15 років), пройшла до 10 кращих за підсумками кваліфікації, які пробилися у фінал.

Українка, що виявилася єдиною, хто подолав усі 4 болдери, перемогла на міжнародному турнірі.

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.

А українська скелелазка посіла 4-ту сходинку на Європейських іграх.