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Казбекова виграла золото молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння

Сьогодні 11:24 161 0
Казбекова виграла золото молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння
Соцмережі
#Рафаель Казбекова

Джерело - Чемпіон.

Українська скелелазка Рафаель Казбекова здобула золото на етапі Кубку Європи-2024 серед молоді зі скелелазіння, який проходив у Італії.

Виграти нагороду найвищої проби вона зуміла у дисципліні "болдеринг". 

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Рафаель, яка виступала у віковій групі B (14-15 років), пройшла до 10 кращих за підсумками кваліфікації, які пробилися у фінал. 

Українка, що виявилася єдиною, хто подолав усі 4 болдери, перемогла на міжнародному турнірі.  

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.

А українська скелелазка посіла 4-ту сходинку на Європейських іграх.

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