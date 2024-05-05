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Повернення Мак-Грегора: в UFC презентували офіційний тизер

Сьогодні 19:04 125 0
Повернення Мак-Грегора: в UFC презентували офіційний тизер
#UFC, #Конор Мак-Грегор, #Раян Гарсія, #Майкл Чендлер

Джерело - Чемпіон.

UFC представили офіційний тизер бою Конора Мак-Грегора й Майкла Чендлера. Це буде перший бій Конора за три роки.

Відео з'явилося на You-Tube-каналі організації.

У 30-секундному ролику Мак-Грегор ходить у темному приміщенні із зеленим освітленням під пісню The Foggy Dew у виконанні Шінейд О'Коннор.

Відео

Нагадаємо, поєдинок Конора й Чендлера відбудеться у ніч на 30 червня у головній події UFC 303. Майкл упевнений у своїй перевазі над Мак-Грегором.

Раніше колишній чемпіон UFC Конор із Ірландії заявив, що американського боксера Раяна Гарсію повинні довічно дискваліфікувати через провалене зважування та позитивний тест на допінг. За такі слова Гарсія викликав ірландця на поєдинок на голих кулаках.

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