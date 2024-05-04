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Жіноча збірна України здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Сьогодні 21:08 71 0
Жіноча збірна України здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з керлінгу здобула бронзові нагороди чемпіонату Європи у дивізіоні С у Дамфрісі (Шотландія).

Про це повідомляє НОК.

На стадії групового етапу українки перемогли 6 раз, що дозволило їм кваліфікуватися до раунду плей-оф. У півфіналі Україна мінімально поступилася представницям Нідерландів (7:8). Проте у матчі за бронзові нагороди команда перемогла суперниць зі Словаччини з рахунком 8:9.

Cітка плей-оф

До складу української команди увійшли Ярослава Калініченко, Олександра Кононенко, Анастасія Мозоль та Діана Москаленко. 

Раніше ми повідомляли, що Україна завоювала три медалі в керлінгу на зимовій Дефлімпіаді-2023.

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