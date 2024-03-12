Українці виграли два золота і бронзу на Дефлімпіаді та лідирують у загальному заліку

Джерело - НКСІУ.
Збірні України з керлінгу завоювала три нагороди зимових Дефлімпійських ігор-2023, які відбуваються в турецькому Ерзурумі. В активі нашої збірної два золота та одна бронза.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Результати
- Олена Зубарєва, Тетяна Гливка, Маргарита Опря, Катерина Якимець і Діана Кобилянська - золото у жіночому командному турнірі.
- Катерина Якимець та Михайло Плесканка - золото у змішаній парі дабл мікст.
- Олександр Гаць, Михайло Плесканка, Геннадій Стасюк, Роман Єфанов і Вадим Марченко - бронза у чоловічому командному турнірі.
Україна продовжує очолювати медальний залік. Усього у дефлімпійців 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзові медалі.
Сьогодні в Туреччині відбудуться заключні змагання Дефлімпіади.
Нагадаємо, в перший і третій дні ігор українці вибороли по 6 медалей у лижних змаганнях.
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