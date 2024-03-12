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Українці виграли два золота і бронзу на Дефлімпіаді та лідирують у загальному заліку

9 золотих, 5 срібних і 4 бронзові нагороди
Сьогодні 13:54 74 0
Українці виграли два золота і бронзу на Дефлімпіаді та лідирують у загальному заліку
#Дефлімпіада

Джерело - НКСІУ.

Збірні України з керлінгу завоювала три нагороди зимових Дефлімпійських ігор-2023, які відбуваються в турецькому Ерзурумі. В активі нашої збірної два золота та одна бронза.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

  • Олена Зубарєва, Тетяна Гливка, Маргарита Опря, Катерина Якимець і Діана Кобилянська - золото у жіночому командному турнірі.
  • Катерина Якимець та Михайло Плесканка - золото у змішаній парі дабл мікст.
  • Олександр Гаць, Михайло Плесканка, Геннадій Стасюк, Роман Єфанов і Вадим Марченко - бронза у чоловічому командному турнірі.

Україна продовжує очолювати медальний залік. Усього у дефлімпійців 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзові медалі.

Сьогодні в Туреччині відбудуться заключні змагання Дефлімпіади. 

Нагадаємо, в перший і третій дні ігор українці вибороли по 6 медалей у лижних змаганнях.

Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення від змагань спортсменів Росії та Республіки Білорусь

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