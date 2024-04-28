ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків у першому матчі 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.

28 квітня київський ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків в межах першого матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу.

Основний час поєдинку завершився внічию 3:3. Командам довелось виявляти переможця в додатковому часі, де сильнішою виявилась столична команда. Підопічні Олега Лук'яненка забили тричі та виграли — 6:3.

Екстра-ліга України з футзалу

1/4 фіналу, плей-оф

27 квітня

МСК Харків – ХІТ (Київ) 3:6 (3:3 після основоного часу)

Голи: 5 Нагорний, 7 Фаталієв, 9 Крюков — 11 Сметаненко, 16 Сухов, 16 Чернявський, 45 Абакшин, 45 Жук.

Зазначимо, що другий матч серії відбудеться 12 травня.

Відтак, у всіх чвертьфінальних протистояннях були зіграні перші матчі.

Результати матчів 1/4 фіналу плей-оф