ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків у першому матчі 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
28 квітня київський ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків в межах першого матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу.
Основний час поєдинку завершився внічию 3:3. Командам довелось виявляти переможця в додатковому часі, де сильнішою виявилась столична команда. Підопічні Олега Лук'яненка забили тричі та виграли — 6:3.
Екстра-ліга України з футзалу
1/4 фіналу, плей-оф
27 квітня
МСК Харків – ХІТ (Київ) 3:6 (3:3 після основоного часу)
Голи: 5 Нагорний, 7 Фаталієв, 9 Крюков — 11 Сметаненко, 16 Сухов, 16 Чернявський, 45 Абакшин, 45 Жук.
Зазначимо, що другий матч серії відбудеться 12 травня.
Відтак, у всіх чвертьфінальних протистояннях були зіграні перші матчі.
Результати матчів 1/4 фіналу плей-оф
- Енергія – Сокіл 3:6
- SkyUpFutsal – Aurora 4:3
- Кардинал-Рівне – Ураган 2:7
- Харків – ХІТ 3:6