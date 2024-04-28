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ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків у першому матчі 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги

Сьогодні 18:43 116 0
ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків у першому матчі 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги
#Екстра-ліга, #ХІТ, #МСК Харків

Джерело - Чемпіон.

28 квітня київський ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків в межах першого матчу 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу.

Основний час поєдинку завершився внічию 3:3. Командам довелось виявляти переможця в додатковому часі, де сильнішою виявилась столична команда. Підопічні Олега Лук'яненка забили тричі та виграли — 6:3.

Екстра-ліга України з футзалу
1/4 фіналу, плей-оф
27 квітня

МСК Харків – ХІТ (Київ) 3:6 (3:3 після основоного часу)

Голи: 5 Нагорний, 7 Фаталієв, 9 Крюков — 11 Сметаненко, 16 Сухов, 16 Чернявський, 45 Абакшин, 45 Жук.

Зазначимо, що другий матч серії відбудеться 12 травня. 

Відтак, у всіх чвертьфінальних протистояннях були зіграні перші матчі. 

Результати матчів 1/4 фіналу плей-оф

  • Енергія – Сокіл 3:6
  • SkyUpFutsal – Aurora 4:3
  • Кардинал-Рівне – Ураган 2:7
  • Харків –  ХІТ 3:6

 

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