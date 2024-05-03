Миронюк та Сопіт поступились на старті фінальної частини Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українки Дарія Миронюк та Ольга Сопіт завершили виступи у фінальній частині Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, що проходить в Гонконгу.

У першому поєдинку основної сітки Дарія Миронюк поступилась Франчесці Палумбо з Італії — 12:15. Ольга Сопіт не змогла конкурувати проти бронзової медалістка Олімпіади-2020, італійки Еріки Чіпресси (5:15).

Напередодні виступи на етапі завершив Андрій Погребняк, який програв японцю Такахіро Сікіне (6:15).

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші старти після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Україну на етапі Кубку світу представляли п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

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