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Миронюк та Сопіт поступились на старті фінальної частини Кубку світу

Сьогодні 13:21 98 0
Миронюк та Сопіт поступились на старті фінальної частини Кубку світу
#Дарія Миронюк

Джерело - Чемпіон.

Українки Дарія Миронюк та Ольга Сопіт завершили виступи у фінальній частині Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, що проходить в Гонконгу.

У першому поєдинку основної сітки Дарія Миронюк поступилась Франчесці Палумбо з Італії — 12:15. Ольга Сопіт не змогла конкурувати проти бронзової медалістка Олімпіади-2020, італійки Еріки Чіпресси (5:15). 

Напередодні виступи на етапі завершив Андрій Погребняк, який програв японцю Такахіро Сікіне (6:15).

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші старти після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Україну на етапі Кубку світу представляли п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Раніше ми повідомляли, що українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

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