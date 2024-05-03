Погребняк поступився японцю на етапі Кубку світу в Гонконгу

Джерело - Чемпіон.

Андрій Погребняк поступився в 1/32 фіналу етапу Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, який триває в Гонконгу.

У поєдинку проти японця Такахіро Сікіне українець поступився з рахунком 6:15.

Зазначимо, що Погребняк виграв 5 з 6 боїв у групі, після чого здолав американця Чарльза Ауслера (15:11) за право виступити в основній сітці.

Розклад змагань

3 травня – індивідуальні змагання, чоловіки та жінки, вирішальні поєдинки

4 травня – командні змагання, чоловіки та жінки.

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші старти після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Варто додати, Україну на етапі Кубку світу представляють п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Нагадаємо, в перший день змагань українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт відібралися до фінальної частини етапу.