Шпажистка Бежура здобула срібло на Кубку Польщі

Джерело - НФФУ.

Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура стала срібною призеркою III Меморіалі майстра фехтування Маріуша Космана в рамках Кубку Польщі, який проходить у Варшаві.

Про це інформує Національна федерація фехтування України.

Перемогою у чвертьфіналі над землячкою Поліною Кулешовою (15:5) підопічна Михайла Подольського гарантувала собі нагороду, але не зупинилася на досягнутому і вийшла у фінал, здолавши господарку доріжки Александру Ярецьку (15:8).

У фіналі Зупинити Бежуру змогла лише чемпіонка світу та Європи в команді, полька Рената Кнапік-Мязга (14:11).

Окрім Кулешової до вісімки найсильніших також увійшли українки Влада Харькова (поступилася Ярецькій — 8:15) та Інна Бровк (поступилася Кнапік-Мязгі — 8:15).

Змагання досить представницькі, вони зібрали 77 учасниць.

Нагадаємо, Ігор Рейзлін й Андрій Ягодка не здобули ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше Україна здобула командні олімпійські перепустки на Олімпійські ігри в жіночих шаблі та шпазі.