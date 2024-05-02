Monte зазнали поразки від ENCE на ESL Pro League Season 19 з CS2

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Monte з Counter-Strike 2 зазнала поразки від ENCE у півфіналі нижньої сітки ESL Pro League Season 19.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Польська команда була сильніша на картах Nuke (3:13) та Vertigo (10:13).

Monte впали в сітку останнього шансу групи C. У наступному поєдинку 4 травня українська команда зіграє з тим, хто програє у протистоянні GamerLegion — FORZE.

В попередніх матчах Monte спершу дотиснули росіян, а у півфіналі верхньої сітки у рівному матчі поступилися Liquid.

Нагадаємо, що інша українська команда NAVI здобула вольову перемогу над BIG та вийшла до плей-оф.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024. Турнір проходить на Мальті й триватиме до 12 травня.