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21.04.2024 14:09 1106

Monte зазнали поразки від ENCE на ESL Pro League Season 19 з CS2

Вчора 22:52 120 0
Monte зазнали поразки від ENCE на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Монте, #ESL Pro League Season 19

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Monte з Counter-Strike 2 зазнала поразки від ENCE у півфіналі нижньої сітки ESL Pro League Season 19.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Польська команда була сильніша на картах Nuke (3:13) та Vertigo (10:13).

Monte впали в сітку останнього шансу групи C. У наступному поєдинку 4 травня українська команда зіграє з тим, хто програє у протистоянні GamerLegion — FORZE.

В попередніх матчах Monte спершу дотиснули росіян, а у півфіналі верхньої сітки у рівному матчі поступилися Liquid.

Нагадаємо, що інша українська команда NAVI здобула вольову перемогу над BIG та вийшла до плей-оф.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024. Турнір проходить на Мальті й триватиме до 12 травня. 

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