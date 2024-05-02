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NAVI зіграють проти BIG, Monte протистоятимуть ENCE: розклад матчів українських команд на ESL Pro League Season 19 з CS2

Сьогодні 07:57 133 0
NAVI зіграють проти BIG, Monte протистоятимуть ENCE: розклад матчів українських команд на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Navi, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) зіграє проти німецької BIG (37), а Monte (26) змагатимуться з польською ENCE (16) на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2.

"Народжені перемагати" проведуть півфінальний матч верхньої сітки групи D. У разі перемоги команда гарантує собі участь в плей-оф турніру. Поєдинок відбудеться 2 травня, початок — о 14:30 за київським часом. Якщо українці виграють, то зіграють у фіналі проти переможця пари Complexity (13) — HEROIC (10).

У свою чергу Monte гратимуть у півфіналі нижньої сітки групи С. Для виходу в наступний етап українцям потрібно вигравати мінімум 2 матчі. Гра проти поляків запланована на 2 травня і розпочнеться о 20:30. У разі перемоги на них чекатиме переможець пари GamerLegion (30) — FORZE.

Нагадаємо, напередодні NAVI впевнено перемогли австралійську FlyQuest (24) у першому матчі. Також Monte спершу дотиснули росіян, а у півфіналі верхньої сітки у рівному матчі поступилися Liquid.

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