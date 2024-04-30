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Російський каратист зі своїм тренером незаконно відвідали анексований Крим для підготовки до змагань

Сьогодні 16:09 140 0
Російський каратист зі своїм тренером незаконно відвідали анексований Крим для підготовки до змагань

Джерело - Чемпіон.

Титулований російський каратист Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов незаконно відвідали анексований Росією український Крим.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

На окупованому півострові спортсмен тренувався для участі в чемпіонаті EKF Senior Karate Championships у Задарі (Хорватія). Також зазначається, що каратист вподобав пост на підтримку російської агресії в Інстаграмі.

Додамо, що Шарафутдінов минулого року отримав статус "нейтрального" каратиста та став бронзовим призером чемпіонату світу.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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