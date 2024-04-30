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20.04.2024 11:05 831

Голанд стане персонажем відомої гри

Сьогодні 14:25 125 0
Голанд стане персонажем відомої гри
#Ерлінг Голанд

Джерело - Чемпіон.

Лідер Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд стане персонажем Clash of Clans.

Про це повідомляється у соцмережах гри.

"Голанд за перемогу! Правильно, давній гравець Clash of Clans, Ерлінг Голанд прийде в гру завтра! Будьте готові до повного місяця викликів, скінів, військ, подій тощо", — йдеться у пості.

Футболіст стане королем варварів. Починаючи з середи, 1 травня, уболівальники матимуть можливість отримати скін Голанда та взяти участь у різних випробуваннях і пригодах на футбольну тематику.

У поточному сезоні норвежець зіграв 40 матчів за свій клуб, забив 32 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що батько Голанда шукає своєму сину новий клуб в Ла Лізі.

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