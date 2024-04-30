Голанд стане персонажем відомої гри

Джерело - Чемпіон.

Лідер Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд стане персонажем Clash of Clans.

Про це повідомляється у соцмережах гри.

"Голанд за перемогу! Правильно, давній гравець Clash of Clans, Ерлінг Голанд прийде в гру завтра! Будьте готові до повного місяця викликів, скінів, військ, подій тощо", — йдеться у пості.

Haaland for the Win! That’s right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!



Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5 — Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024

Футболіст стане королем варварів. Починаючи з середи, 1 травня, уболівальники матимуть можливість отримати скін Голанда та взяти участь у різних випробуваннях і пригодах на футбольну тематику.

У поточному сезоні норвежець зіграв 40 матчів за свій клуб, забив 32 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що батько Голанда шукає своєму сину новий клуб в Ла Лізі.