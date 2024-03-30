Голанд хоче змінити чемпіонат: батько нападника спілкується з європейськими грандами

Батько нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, Альф-Інге Голанд, шукає сину новий клуб серед грандів чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Sport.es.

Зазначається, що він напряму контактував з Барселоною та мадридським Реалом, і наразі перевага надається переходу в королівський клуб. Сам норвезький форвард неодноразово в інтерв'ю заявляв про бажання грати в Ла Лізі.

На даний момент, за версією Transfermarkt, вартість футболіста складає 180 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта хоче підписати нападника "містян".