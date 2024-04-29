У колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну помер 18-місячний син.

Про це повідомляє журналіст Джозеф Ессама.

Родина бійця не розкрила подробиць трагедії. Сам Нганну прокоментував це у твіттері.

"Яка мета життя, якщо те, від чого ми намагаємось втекти, зрештою б'є по нас найсильніше!? Чому життя таке несправедливе і нещадне?

Чому життя завжди забирає те, чого у нас немає? Я до біса втомився", — зазначив Нганну.