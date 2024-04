Перший американський етап Формули-1 у сезоні-2024: розклад Гран-прі Маямі

Гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Маямі, відбудеться в неділю, 5 травня. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці по неділю. Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

