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Перший американський етап Формули-1 у сезоні-2024: розклад Гран-прі Маямі

Сьогодні 13:28 129 0
Перший американський етап Формули-1 у сезоні-2024: розклад Гран-прі Маямі
#Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

Гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Маямі, відбудеться в неділю, 5 травня. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці по неділю. Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Розклад Гран-прі Маямі-2024

Сесія Дата Час
Практика 1 3 травня 19:30 - 20:30
Спринт кваліфікація 3 травня 23:30 - 00:14
Спринт 4 травня 19:00 - 20:00
Кваліфікація 4 травня 23:00 - 00:00
Гонка 5 травня 23:00

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу. У першому за 5 років Гран-прі Китаю на перше місце п'єдесталу пошану знову піднявся нідерландський гонщик.

Зазначимо, що під час гонки у Шанхаї пілот РБ Даніель Ріккардо отримав штраф на три позиції, які розповсюджуватимуться на етап у Маямі. Також під час тижневої перерви стало відомо, що Заубер, який з 2026 року стане Ауді, підписав Ніко Гюлькенберга, який зараз виступає за Хаас.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.

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