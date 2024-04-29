Україна завоювала 10 медалей на етапі КЄ з джиу-джитсу

1 золото, 3 срібла і 6 бронз.

Джерело - Мінмолодьспорту України.

Українські майстри джиу-джитсу вибороли десять нагород на етапі Кубку Європи, який відбувався в Парижі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Збірна України здобула одне золото, три срібла й шість бронзових медалей.

У змаганнях взяли участь 347 учасників з 28 країн. Україну представляли 20 спортсменів.

Чемпіони та призери

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Золото: Богдан Мочульський (62 кг).

Бронза: Дар'я Гончаренко (52 кг).

Не-ваза

Срібло: Костянтин Шутко (69 кг); Юлія Васенда (48 кг); Роман Непота (77 кг).

Бронза: Роман Александров (62 кг); Даніїл Ільїнський (62 кг); Олександра Яковенко (52 кг); Діана Ломей (52 кг); Максим Задорожній (94+ кг).

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 118 нагород на чемпіонаті Європи з таеквон-до І.Т.Ф., здобули 17 медалей на ЧЄ з тхеквондо, завоювали чотири нагороди на міжнародному турнірі з тхеквондо (ВТФ).

Україна виборола 10 медалей на міжнародних змаганнях з тхеквондо ВТФ у Таллінні