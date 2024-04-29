Україна завоювала 10 медалей на етапі КЄ з джиу-джитсу

Джерело - Мінмолодьспорту України.
Українські майстри джиу-джитсу вибороли десять нагород на етапі Кубку Європи, який відбувався в Парижі.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Збірна України здобула одне золото, три срібла й шість бронзових медалей.
У змаганнях взяли участь 347 учасників з 28 країн. Україну представляли 20 спортсменів.
Чемпіони та призери
- Файтинг
Золото: Богдан Мочульський (62 кг).
Бронза: Дар'я Гончаренко (52 кг).
- Не-ваза
Срібло: Костянтин Шутко (69 кг); Юлія Васенда (48 кг); Роман Непота (77 кг).
Бронза: Роман Александров (62 кг); Даніїл Ільїнський (62 кг); Олександра Яковенко (52 кг); Діана Ломей (52 кг); Максим Задорожній (94+ кг).
Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 118 нагород на чемпіонаті Європи з таеквон-до І.Т.Ф., здобули 17 медалей на ЧЄ з тхеквондо, завоювали чотири нагороди на міжнародному турнірі з тхеквондо (ВТФ).
Україна виборола 10 медалей на міжнародних змаганнях з тхеквондо ВТФ у Таллінні