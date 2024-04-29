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Україна виборола 10 нагород на міжнародних змаганнях з тхеквондо ВТФ у Таллінні

3 золота, 3 срібла і 4 бронзи.
Сьогодні 10:01 84 0
Україна виборола 10 нагород на міжнародних змаганнях з тхеквондо ВТФ у Таллінні
#Тхеквондо ВТФ

Джерело - Мінмолодьспорту України.

Збірна України з тхеквондо ВТФ завоювала десять медалей на міжнародних рейтингових змаганнях WT President  Cup - Europe, який відбувся в естонському Таллінні.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Українці поклали до скарбнички дві нагороди серед дорослих (срібло і бронзу) та вісім — в змаганнях юніорів (3 золота, 2 срібла і 3 бронзи).

Чемпіони та призери

  • Доросла вікова категорія

Срібло: Андрій Чусаченко (до 74 кг).

Бронза: Кирило Гурнов (до 80 кг).

  • Юніори

Золото: Аліса Павленко (до 63 кг); Самір Мірзоєв (до 59 кг); Єгор Зотов (до 63 кг).

Срібло: Злата Волосенко (до 49 кг ); Матвій Форостюк (+78 кг).

Бронза: Катерина Ступак (до 55 кг); Марія Куц (+68 кг); Олександр Єфімов (до 78 кг).

Нагадаємо, українські спортсмени здобули 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо та завоювали 4 нагороди на міжнародному турнірі з тхеквондо (ВТФ).

118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.

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