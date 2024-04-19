Збірна України здобула 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з тхеквондо здобула 17 нагород в перший день чемпіонату Європи з тхеквондо, що проходить в Любліні (Польща).
За результатами змагань Україна має 7 чемпіонів Європи:
- Липовецький Денис (спаринг)
- Приймак Лідія (спаринг)
- Крисевич Поліна (спаринг)
- Бойко Єлизавета (спаринг)
- Євсєєв Іван (спаринг)
- Тищенко Максим (спаринг)
- Гончарук Марія (спеціальна техніка)
Срібні медалі здобули:
- Томенчук Дарія (спаринг)
- Мироненко Катерина (спаринг)
- Степанова Поліна (спаринг)
Бронзові медалі здобули:
- Ботик Поліна (спаринг)
- Корбанюк Вікторія (спаринг)
- Жиляєв Ярослав (спаринг)
- Грігорʼян Арсен (формальні вправи.)
- Бенедис Богдан (спаринг)
Також, чоловіча команда зі спеціальної техніки серед юнаків здобула срібло, а жіноча команда в цій категорії завоювала бронзові нагороди.
Раніше ми повідолмляли, що збірна України з тхеквондо також здобула 4 медалі на міжнародному турнірі в Сербії.