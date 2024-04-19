Збірна України здобула 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з тхеквондо здобула 17 нагород в перший день чемпіонату Європи з тхеквондо, що проходить в Любліні (Польща).

За результатами змагань Україна має 7 чемпіонів Європи:

Липовецький Денис (спаринг)

Приймак Лідія (спаринг)

Крисевич Поліна (спаринг)

Бойко Єлизавета (спаринг)

Євсєєв Іван (спаринг)

Тищенко Максим (спаринг)

Гончарук Марія (спеціальна техніка)

Срібні медалі здобули:

Томенчук Дарія (спаринг)

Мироненко Катерина (спаринг)

Степанова Поліна (спаринг)

Бронзові медалі здобули:

Ботик Поліна (спаринг)

Корбанюк Вікторія (спаринг)

Жиляєв Ярослав (спаринг)

Грігорʼян Арсен (формальні вправи.)

Бенедис Богдан (спаринг)

Також, чоловіча команда зі спеціальної техніки серед юнаків здобула срібло, а жіноча команда в цій категорії завоювала бронзові нагороди.

Раніше ми повідолмляли, що збірна України з тхеквондо також здобула 4 медалі на міжнародному турнірі в Сербії.