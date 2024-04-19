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Збірна України здобула 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо

Сьогодні 16:54 103 0
Збірна України здобула 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо
#тхеквондо

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з тхеквондо здобула 17 нагород в перший день чемпіонату Європи з тхеквондо, що проходить в Любліні (Польща).

За результатами змагань Україна має 7 чемпіонів Європи:

  • Липовецький Денис (спаринг)
  • Приймак Лідія (спаринг)
  • Крисевич Поліна (спаринг)
  • Бойко Єлизавета (спаринг) 
  • Євсєєв Іван (спаринг)
  • Тищенко Максим (спаринг)
  • Гончарук Марія (спеціальна техніка)

Срібні медалі здобули:

  • Томенчук Дарія (спаринг)
  • Мироненко Катерина (спаринг)
  • Степанова Поліна (спаринг)

Бронзові медалі здобули: 

  • Ботик Поліна (спаринг)
  • Корбанюк Вікторія (спаринг)
  • Жиляєв Ярослав (спаринг)
  • Грігорʼян Арсен (формальні вправи.)
  • Бенедис Богдан (спаринг)

Також, чоловіча команда зі спеціальної техніки серед юнаків здобула срібло, а жіноча команда в цій категорії завоювала бронзові нагороди.

Раніше ми повідолмляли, що збірна України з тхеквондо також здобула 4 медалі на міжнародному турнірі в Сербії.

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