Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Український рапірист Клод Юнес програв хорвату Петару Філесу в 1/16 фіналу останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 15:9. Суперник українця протягом усієї зустрічі був попереду і впевнено пройшов у наступний етап.

Зазначимо, що це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.