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Останній відбірковий турнір на Олімпійські ігри: Полозюк продовжує боротьбу

Сьогодні 15:19 205 0
Останній відбірковий турнір на Олімпійські ігри: Полозюк продовжує боротьбу
#Олімпіада-2024, #Аліна Полозюк

Джерело - Чемпіон.

Українська рапіристка Аліна Полозюк пройшла в 1/8 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024.

Українка не змагалася в 1/16, оскільки посіла перше місце на груповому етапі, вигравши усі 5 поєдинків. Суперницею Аліни стане переможниця пари Каріде Марта (Португалія) — Немцова Степанка (Чехія).

Це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Зазначимо, що в цей ігровий день український шабліст Андрій Ягодка вже поступився в 1/8 фіналу і не зміг отримати олімпійську ліцензію. Також напередодні Клод Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

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