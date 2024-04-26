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Білодід: На чемпіонаті Європи була не у найкращій своїй формі

Сьогодні 21:51 111 0
Білодід: На чемпіонаті Європи була не у найкращій своїй формі
#Дар'я Білодід, #Федерація дзюдо України, #Чемпіонат Європи із дзюдо

Джерело - UkraineJudoFederation.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід була не в найкращій формі на чемпіонаті Європи у Загребі, однак змогла вибороти золоту нагороду завдяки своєму характеру та налаштуванні на сутичку.

Про це спортсменка розповіла в коментарі ФДУ.

"Чесно кажучи, я навіть не думала про те, що такий довгий час (4 роки - прим.) у мене не було золотої медалі, але вчора, коли я її виграла, я зрозуміла, що остання моя золота медаль була у 2020 році у Парижі на Grand Slam. Тож це дуже приємно повернутися на своє місце.

На ЧЄ я дійсно була не у своїй найкращій формі. Я думаю, це була така форма середня, але я думаю, що виграла завдяки своєму характеру, налаштування головою — думаю, це найважливіше для спортсмена, коли ти морально налаштований, все виходить.

Зараз мені складніше налаштовуватися, тому що 4 роки тому я була ще більш юною і така більш драйвова, я нічого не боялася, мені було все одно, з ким виходити боротися", — сказала Білодід.

Дар’я у фіналі перемогла словенську дзюдоїстку Каю Кайзер. Ця золота медаль стала для неї третьою в межах континентальної першості та першою у ваговій категорії до 57 кг. Двічі Білодід вигравала змагання у вазі до 48 кг. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.

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