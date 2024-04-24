Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля

Джерело - Суспільне Культура.

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за допуск російських спортсменів до Олімпійських Ігор-2024. Дворазовий володар Кубку Стенлі, шестиразовий найкращий воротар НХЛ, олімпійський чемпіон вважає, що це рішення стало найгіршим з усіх можливих та є підіграванням кремлівській пропаганді.

Про це він розповів у інтерв'ю Суспільне Культура.

"Найгірше рішення, яке тільки могло бути. Це величезні зусилля російського уряду, Путіна та всіх інших, щоб повернути росіян. Ви не уявляєте, скільки це коштувало, якщо конвертувати в гроші. Десятки, а може, й сотні мільярдів доларів. Це просто неймовірна підтримка їхньої пропаганди. Дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді – це все одно, якби ми їм надіслали тисячу літаків, танків чи навіть більше", – заявив Домінік Гашек.

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Це вже другий візит до України 50-річного Гашека з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше великий "Домінатор" (прізвисько голкіпера) був шокований заявою президента МОК Томаса Баха, в якій той повідомив про прагнення повернути російських спортсменів до міжнародних стартів.