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У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів

Сьогодні 18:13 335 0
У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів
#Євро-2024

Джерело - Daily Mail.

Представники державної безпеки Німеччини вважають, що терористична організація "Ісламська держава" може влаштувати теракт під час майбутнього Євро-2024.

Про це повідомляє Daily Mail.

Занепокоєність німців посилилася після того, як у пропагандистському журналі терористів були опубліковані нові світлини з погрозами.

У випуску представлено кілька ілюстрацій, у тому числі зображення терориста з вибухівкою в німецькому поїзді з підписом "Останній дзвінок перед виходом". Зверху можна помітити напис: "Ласкаво просимо до Європи".

Нагадаємо, раніше ІДІЛ погрожував провести теракти під час чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів, проте всі поєдинки минули без надзвичайних подій.

Чемпіонат Європи-2024 триватиме з 14 червня до 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Збірна України потрапила до групи E, де її суперниками стали Бельгія, Словаччина та Румунія. Вже відомий календар матчів підопічних Сергія Реброва.

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