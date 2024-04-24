Юніорської збірна України стартує на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.
Відбудеться перший змагальний день Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів у німецькому Дрездені. Початок фіналів — з 11:00 за Києвом.
Про це інформує Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.
Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.
Цьогоріч планується участь представників 21 країни.
"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 спортсменів.
Розклад першого дня
- 11:00* – командні змагання (фінал). Виступатимуть Барсуков Марко, Виставкіна Софія, Карнафель Діана й Мірза Максим.
- 15:00 – вишка, синхрон, дівчата (фінал). Мєшкова Аліса й Шевченко Діана.
*Початок змагань — за київським часом.
Склад команди
- Азаров Кирило
- Барсуков Марко
- Бочек Ксенія
- Виставкіна Софія
- Дядюк Єлизавета
- Есман Соф’я
- Карнафель Діана
- Кононенко Назарій
- Малєєв Валерій
- Мєшкова Аліса
- Мірза Максим
- Степанов Дмитро
- Шевченко Діана
Нагадаємо, українські стрибуни у воду змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу.
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