Юніорської збірна України стартує на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду

"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 стрибунів.

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Відбудеться перший змагальний день Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів у німецькому Дрездені. Початок фіналів — з 11:00 за Києвом.

Про це інформує Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

Цьогоріч планується участь представників 21 країни.

"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 спортсменів.

Розклад першого дня

11:00* – командні змагання (фінал). Виступатимуть Барсуков Марко, Виставкіна Софія, Карнафель Діана й Мірза Максим.

15:00 – вишка, синхрон, дівчата (фінал). Мєшкова Аліса й Шевченко Діана.

*Початок змагань — за київським часом.

Склад команди

Азаров Кирило

Барсуков Марко

Бочек Ксенія

Виставкіна Софія

Дядюк Єлизавета

Есман Соф’я

Карнафель Діана

Кононенко Назарій

Малєєв Валерій

Мєшкова Аліса

Мірза Максим

Степанов Дмитро

Шевченко Діана

Нагадаємо, українські стрибуни у воду змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу.

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