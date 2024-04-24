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Юніорської збірна України стартує на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду

"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 стрибунів.
Сьогодні 08:44 111 0
Юніорської збірна України стартує на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Відбудеться перший змагальний день Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів у німецькому Дрездені. Початок фіналів — з 11:00 за Києвом.

Про це інформує Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

Цьогоріч планується участь представників 21 країни.

"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 спортсменів.

Розклад першого дня

  • 11:00* – командні змагання (фінал). Виступатимуть Барсуков Марко, Виставкіна Софія, Карнафель Діана й Мірза Максим.
  • 15:00 – вишка, синхрон, дівчата (фінал). Мєшкова Аліса й Шевченко Діана.

*Початок змагань — за київським часом.

Склад команди

  • Азаров Кирило
  • Барсуков Марко
  • Бочек Ксенія
  • Виставкіна Софія
  • Дядюк Єлизавета
  • Есман Соф’я 
  • Карнафель Діана
  • Кононенко Назарій
  • Малєєв Валерій
  • Мєшкова Аліса 
  • Мірза Максим
  • Степанов Дмитро
  • Шевченко Діана

Нагадаємо, українські стрибуни у воду змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпійських Іграх-2024 в Парижі.

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