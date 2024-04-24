Вона ж дитина: дискваліфікацію Валієвої в Росії вважають "політичним замовленням"

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова вважає рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо дискваліфікації фігуристки з РФ Каміли Валієвої "політичним замовленням".

Депутатка Держдуми заявила в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт", що Каміла не повинна нести відповідальність за вживання заборонених речовин.

"Не тільки арбітрам CAS, але й усім дорослим апріорі було ясно, що не могла 15-річна дитина, випадково або навмисно, сама прийняти такі ліки.

Якби це був дорослий спортсмен, то на нього могли б звалити провину та дискваліфікувати. Але з дитиною зовсім інша історія. Наша ж дівчинка мала різні версії можливого дорослого втручання, і жодну з них відразу не прийняли. Тому що було політичне замовлення", — виправдовувалася Журова.

Нагадаємо, CAS дискваліфікував росіянку Валієву на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

Раніше колишній чемпіон світу з боксу Кшиштоф Гловацький був дискваліфікований також на чотири роки через допінг.