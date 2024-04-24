Головне
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 399
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 1863
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 128
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 352
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 8470
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 949
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3311
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Вчора 14:42 1037
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Вчора 12:55 10982 2
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
22.04.2024 23:44 9907
Прямі трансляції

Вона ж дитина: дискваліфікацію Валієвої в Росії вважають "політичним замовленням"

Сьогодні 11:46 58 0
Вона ж дитина: дискваліфікацію Валієвої в Росії вважають "політичним замовленням"
#Каміла Валієва

Джерело - Р-Спорт.

Олімпійська чемпіонка  з ковзанярського спорту Світлана Журова вважає рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо дискваліфікації фігуристки з РФ Каміли Валієвої "політичним замовленням".

Депутатка Держдуми заявила в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт", що Каміла не повинна нести відповідальність за вживання заборонених речовин.

"Не тільки арбітрам CAS, але й усім дорослим апріорі було ясно, що не могла 15-річна дитина, випадково або навмисно, сама прийняти такі ліки.

Якби це був дорослий спортсмен, то на нього могли б звалити провину та дискваліфікувати. Але з дитиною зовсім інша історія. Наша ж дівчинка мала різні версії можливого дорослого втручання, і жодну з них відразу не прийняли. Тому що було політичне замовлення", — виправдовувалася Журова.

Нагадаємо, CAS дискваліфікував росіянку Валієву на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

Раніше колишній чемпіон світу з боксу Кшиштоф Гловацький був дискваліфікований також на чотири роки через допінг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 10982 2
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 1863
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3704 3
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 1037
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3311
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 8470
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7021 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362909 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37061 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167229 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30801 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21809 1