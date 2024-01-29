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CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки

Дискваліфікація триватиме до 25 грудня 2025 року
Сьогодні 16:52 666 0
CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки
#Каміла Валієва

Джерело - CAS.

Спортивний арбітражний суд вирішив дискваліфікувати російську фігуристку Камілу Валієву на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Дискваліфікація триватиме до 25 грудня 2025 року, оскільки пробу взяли 21 грудня 2021 року під час виступу Валієвої на чемпіонаті Росії.

У лютому 2022 року під час Олімпіади в Пекіні стало відомо про позитивний допінг-тест Валієвої – в її організмі знайшли триметазидин.

Раніше ексчемпіона світу Гловацького дискваліфіковано на 4 роки через допінг.

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