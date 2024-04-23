NAVI очолили світовий рейтинг Valve з CS2

Джерело - NAVI.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere очолила світовий рейтинг Valve з Counter Strike 2 після перемоги на PGL Major Copenhagen.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

"Народжені перемагати" набрали 1925 балів і випередили FaZe (1919) та російську організацію Spirit (1908).

Рейтинг Valve

1. NAVI - 1925

2. FaZe - 1918

3. Spirit - 1908

4. MOUZ - 1848

5. G2 - 1814

Зазначимо, що після нещодавніх змін системи проведення турнірів від Valve, запрошення на всі змагання відбуватимуться за рейтингом команд або за відкритими кваліфікаціями. Ці правки набудуть чинності з 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно NAVI та Monte дізналися суперників на ESL Pro League Season 19. Також "народжені перемагати" кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2