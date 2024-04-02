NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2

Джерело - NAVI.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere забезпечила собі участь на BLAST World Final та Esports World Cup 2024 з CS (Counter-Strike) 2 після перемоги на PGL Major Copenhagen.

Про це повідомляє пресслужба організації.

EWC розпочнеться 17 липня в Ер-Ріяді. Участь у турнірі братимуть 15 команд. На першому етапі українців чекатиме одна гра у форматі Во3. У разі перемоги "народжені перемагати" пройдуть далі, а в разі поразки команду чекатиме боротьба за останній слот у Last Chance Stage.

Друге змагання проходитиме з 13 по 17 листопада. Участь братимуть 8 команд. На першому етапі їх розділять на групи по чотири. Переможці виходять у півфінал, а другі та треті місця додатково боротимуться у чвертьфіналі. Призовий фонд BLAST World Final дорівнює 1 мільйону доларів.

Нагадаємо, напередодні NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2. Олександр "S1mple" Костилєв розповів, що пишається своєю командою.