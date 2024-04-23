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Біла ворона: Баташова стала єдиною росіянкою, що виступає в п'ятиборстві під "нейтральним прапором", за що її вигнали зі збірної

Сьогодні 10:36 68 0
Біла ворона: Баташова стала єдиною росіянкою, що виступає в п'ятиборстві під "нейтральним прапором", за що її вигнали зі збірної

Учасниця олімпійських ігор у Токіо Уляна Баташова стала єдиною росіянкою, яка вирішила змагатися в сучасному п'ятиборстві в "нейтральному статусі". За це її вигнали зі збірної та позбавили грошових виплат.

Про це атлетка розповіла російському виданню Спорт-Експрес.

"Усі витрати на етапі Кубку світу взяла на себе, оплачую підготовку сама, щось взяла від друзів, спонсорів. Федерація не те що не допомогла, мене відразу відрахували зі збірної, як дізналися, що виступатиму в "нейтральному статусі", але й до цього я була готова. Моя олімпійська мрія дорожча за гроші...

Себе зрадницею не вважаю. Я люблю свою країну, так само, як любить її Овєчкін, який виступає за американський клуб і живе в Америці", — заявила Уляна. 

Напередодні росіянка стала сьомою на етапі Кубку світу в турецькій Анкарі.

Раніше ми повідомляли, що російські фігуристи Діана Девіс та Глєб Смолкін розпочали тренуватися з українцями в Канаді.

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