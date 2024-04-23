Жіноча збірна України завоювала срібло командного ЧЄ зі сквошу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зі сквошу посіла другу сходинку командного чемпіонату Європи зі сквошу в третьому дивізіоні, який відбувся в румунському Бухаресті.

У 1/2 фіналу вона перемогла команду Італії — 2:1. А в матчі за золото українки поступилися фавориткам турніру, збірній Ірландії — 0:2.

Віцечемпіонками ЧЄ стали: Анастасія Костюкова, Мілена Величко, Анастасія Крикун, Ліана Сардак та Дар’я Власенко.

За медалі континентальної першості змагалися 16 команд.

Нагадаємо, Всесвітня федерація сквошу розгляне допуск росіян до змагань.

Раніше українські сквошисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі.