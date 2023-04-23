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Всесвітня федерація сквошу розгляне допуск росіян до змагань

Вчора 23:00 220 0
Всесвітня федерація сквошу розгляне допуск росіян до змагань

Джерело - Inside the games.

Всесвітня федерація сквошу збирається обговорити можливість повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Inside the Games.

"Всесвітня федерація сквошу продовжує стежити за ситуацією і готова переглядати політику відповідно до останніх вказівок МОК. Питання допуску буде розглянуто на найближчому засіданні правління", - йдеться у повідомленні.

WSF відсторонила росію та білорусь від участі у всіх змаганнях 17 березня минулого року після вторгнення в Україну.

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