Відомий склад юніорської збірної України на міжнародні змагання зі стрибків у воду

"Синьо-жовті" кольори захищатимуть 13 стрибунів.

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Збірна України зі стрибків у воду виступить на Міжнародній зустрічі серед юніорів, яка проходитиме з 24 до 28 квітня в німецькому Дрездені. До складу української команди увійшли 13 спортсменів.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

Цьогоріч планується участь представників 16 країн.

Склад

Азаров Кирило

Барсуков Марко

Бочек Ксенія

Виставкіна Софія

Дядюк Єлизавета

Есман Соф’я

Карнафель Діана

Кононенко Назарій

Малєєв Валерій

Мєшкова Аліса

Мірза Максим

Степанов Дмитро

Шевченко Діана

Нагадаємо, українські стрибуни у воду змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу.

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