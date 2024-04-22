Відомий склад юніорської збірної України на міжнародні змагання зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.
Збірна України зі стрибків у воду виступить на Міжнародній зустрічі серед юніорів, яка проходитиме з 24 до 28 квітня в німецькому Дрездені. До складу української команди увійшли 13 спортсменів.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.
Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.
Цьогоріч планується участь представників 16 країн.
Склад
- Азаров Кирило
- Барсуков Марко
- Бочек Ксенія
- Виставкіна Софія
- Дядюк Єлизавета
- Есман Соф’я
- Карнафель Діана
- Кононенко Назарій
- Малєєв Валерій
- Мєшкова Аліса
- Мірза Максим
- Степанов Дмитро
- Шевченко Діана
Нагадаємо, українські стрибуни у воду змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу.
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