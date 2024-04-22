118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.

Джерело - Мінмолодьспорту України.

Збірна України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.

Україну представляли 149 спортсменів.

Усього змагалися 749 учасників з 32 країн.

Кількість нагород України за віковими категоріями

Юнаки: 9 золота, 3 сріба і 8 бронз

Юніори: 17, 22, 21

Дорослі: 7, 6, 15

Нагадаємо, українські спортсмени здобули 17 медалей на чемпіонаті Європи з тхеквондо та завоювали 4 нагороди на міжнародному турнірі з тхеквондо (ВТФ).

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