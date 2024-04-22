204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту

Джерело - НОК України.
Тріумфом збірної України з гирьового спорту завершився чемпіонаті Європи у Парижі, вона посіла перше загальнокомандне місце. Завоювала 204 медалі, з яких 160 золотих, 37 срібних і 7 бронзових.
Українські гирьовики очолили загальний залік континентальної першості серед чоловіків та жінок, юніорів й юніорок, молодших і старших юнаків та дівчат.
Україну представляли 80 спортсменів. Конкуренцію їм склали 345 учасників з 17 країн.
Нагадаємо, українці встановили рекорд з підіймання гирі у крижаній воді.
Раніше тренера клубу Любарт з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ Ігоря Скучинського, який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.