Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 175
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 127
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 153
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд
Сьогодні 10:53 99700
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 398529 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17037 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 506
Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті
Вчора 20:25 1096
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
Вчора 19:52 8177
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Вчора 18:38 4308
Прямі трансляції

204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту

160 золотих, 37 срібних та 7 бронзових нагород.
Сьогодні 11:52 153 0
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту

Джерело - НОК України.

Тріумфом збірної України з гирьового спорту завершився чемпіонаті Європи у Парижі, вона посіла перше загальнокомандне місце. Завоювала 204 медалі, з яких 160 золотих, 37 срібних і 7 бронзових.

Українські гирьовики очолили загальний залік континентальної першості серед чоловіків та жінок, юніорів й юніорок, молодших і старших юнаків та дівчат. 

Україну представляли 80 спортсменів. Конкуренцію їм склали 345 учасників з 17 країн.

Нагадаємо, українці встановили рекорд з підіймання гирі у крижаній воді.

Раніше тренера клубу Любарт з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ Ігоря Скучинського, який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99700
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку 5573 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 398529 13
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта 8351
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8177
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17037 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40199
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71202
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65361 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167167 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30308
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108895