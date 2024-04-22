204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту

160 золотих, 37 срібних та 7 бронзових нагород.

Джерело - НОК України.

Тріумфом збірної України з гирьового спорту завершився чемпіонаті Європи у Парижі, вона посіла перше загальнокомандне місце. Завоювала 204 медалі, з яких 160 золотих, 37 срібних і 7 бронзових.

Українські гирьовики очолили загальний залік континентальної першості серед чоловіків та жінок, юніорів й юніорок, молодших і старших юнаків та дівчат.

Україну представляли 80 спортсменів. Конкуренцію їм склали 345 учасників з 17 країн.

Нагадаємо, українці встановили рекорд з підіймання гирі у крижаній воді.

Раніше тренера клубу Любарт з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ Ігоря Скучинського, який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.