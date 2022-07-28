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Тренера з гирьового спорту нагородили двома орденами

Сьогодні 20:10 217 0
Тренера з гирьового спорту нагородили двома орденами

Джерело - Чемпіон.

Тренера клубу Любарт з гирьового спорту, старшого лейтенанта ЗСУ Ігоря Скучинського, який отримав бойове поранення, нагородили двома орденами.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України.

Скучинського нагороджено орденами За мужність ІІІ ступеня (на початку повномаштабного наступу ворога на Житомирському напрямку разом з побратимами зупинив колону ворога) та орденом імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за те, що прийняв бій під час проведення розвідки та будучи пораненим у ногу та спину прикривав відхід побратимів з місця бою.

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