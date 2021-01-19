Фото дня. Українці встановлювали рекорд з підіймання гирі у крижаній воді

19 січня в Івано-Франківську встановили чудний рекорд – підіймали гирю у крижаній воді. Такий рекорд є першим в Україні.

Гасло рекорду “Спорт проти рекордів”

За умовами рекорду, потрібно було зануритися, вийти у воду по пояс і підіймати 16-кілограмову гирю протягом однієї хвилини.

Участь взяли 19 учасників, які підійняли гирю 695 разів. Цей результат відправлять представникам Книги рекордів.

А найбільше підійняв гирю працівник патрульної поліції — 59 разів за одну хвилину.

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