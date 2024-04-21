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Українці здобули дві перемоги у черговому турі чемпіонату Португалії з текболу

Сьогодні 12:59 101 0
Українці здобули дві перемоги у черговому турі чемпіонату Португалії з текболу
НФТУ
#Терех

Джерело - Чемпіон.

Український текболіст Дмитро Шевчук здобув дві перемоги у черговому турі чемпіонату Португалії, спочатку він тріумфував у чоловічому одиночному розряді, а потім, разом із Анастасією Терех, посів перше місце у змішаному.

Про це повідомляє Національна федерація текболу України.

Зазначимо, що у півфіналі українському дуету протистояла пара ще однієї українки Ірини Дубицької, яка пізніше програла матч за третє місце. Також напередодні пара Анастасії та Ірини поступилася у чвертьфіналі майбутнім переможцям категорії "чоловічі двійки".

Нагадаємо, нещодавно українці посіли перші два місця на турнірі з текболу в Португалії. Раніше на цих змаганнях представники України програли у фінальному поєдинку парного розряду.

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