Українці посіли перші два місця на турнірі з текболу в Португалії

Дмитро Шевчук посів перше місце в одиночному чоловічому розряді на обласних змаганнях з текболу в португальському Абрамтеші, Олег Усиченко - на другому.

Про це повідомляє Teqball.ua.

Дмитро без проблем вийшов з групи, він без втрати сетів переміг Алекса та Гонсало. У чвертьфіналі текболіст переграв Кіко (12:9, 12:7), і після перемоги над Дуарте (12:11, 12:6) вийшов у фінал, де зустрівся зі своїм земляком.

Олег також впевнено переміг своїх суперників на груповому етапі Ліно та Дуарте. В 1/4 фіналу він зустрівся з Афонсо (12:6, 12:4). Півфінальний поєдинок почався з поразки в першому сеті, але українець зміг відігратися і дотиснути Мартіму (8:12, 12:8, 12:7).

У вирішальному матчі тріумфував Шевчук (12:8, 12:2).

Нагадаємо, напередодні на цьому турнірі відбулися змагання з текболу у парному чоловічому розряді, на яких українці посіли друге місце.